Возрожденный ФК "Кривбасс" представил состав команды
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Вчера, 20 августа, в Кривом Роге состоялась презентация обновленного футбольного клуба "Кривбасс", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК.
Так, в обновленный состав команды вошли: вратари - Дмитрий Черныш, Кирилл Злотар, Тихон Дорошенко, защитники - Игорь Коцюмака, Богдан Сокол, Андрей Голуб, Виталий Фетисов, Евгений Кравчук, Глеб Попчук, Владимир Заименко, Назар Малиновский, Андрей Дедяев, полузащитники - Антон Литвин, Вячеслав Рябов, Игорь Бука, Александр Пятов, Андрей Шмат, Игорь Яровой, Сергей Гвоздевич, Андрей Григорик, Александр Горват, нападающие - Евгений Кателин, Виктор Берко.
Тренерский штаб команды возглавил Геннадий Приходько. Президентом клуба стал Константин Караманиц.
Президент УАФ Андрей Павелко поздравил "Кривбасс" и его болельщиков с возрождением клуба.
"Радуюсь за всю футбольную общественность города, которая приложила неимоверные усилия и при поддержке команды Президента Украины сумела возродить любимый клуб", - написал он в Facebook.
Напомним, впервые о необходимости возрождения ФК "Кривбасс" Президент Украины Владимир Зеленский заявил в июне текущего года. Тогда он сказал, что этим вопросом занимаются, в частности, депутат Юрий Корявченков и Украинская ассоциация футбола.
Впоследствии, президент УАФ Андрей Павелко совместно с депутатами осуществили рабочую поездку в Кривой Рог и Днепр, где обсуждали не только возрождение криворожского клуба, но и ремонт стадиона "Металлург".
По данным журналиста Игоря Цыганыка, вполне вероятно, что в следующем сезоне "Кривбасс" сыграет во Второй лиге.