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Зеленский открыл первый матч с участием возрожденного ФК "Кривбасс"

Киев • УНН

 • 10003 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Кривом Роге Президент Украины Владимир Зеленский посетил футбольный стадион “Горняк”, где после возрождения играл свой первый матч ФК “Кривбасс”. Местная команда проводила матч Кубка Украины, а ее соперником стал ФК “Черкащина”, передает УНН со ссылкой на сайт президента.

Зеленский открыл первый матч с участием возрожденного ФК "Кривбасс"

Глава государства принял участие в церемонии открытия матча, сделав символический первый удар с центра поля.

Перед началом игры Зеленский побывал в раздевалке обеих команд и пообщался с игроками.

В разговоре с футболистами Президент отметил, что возрождение клуба - это большое счастье для всей Украины.

"Для нас это большое счастье. Это - большой бренд. Я сам еще маленьким мальчиком ходил на все матчи. Я вас поздравляю с возрождением и желаю вам только побед. Успехов!" - сказал Зеленский игрокам.

Футболисты, в свою очередь, подарили Президенту именную командную футболку с номером 12. Именно этим номером в футболе обозначают болельщиков.

Кроме того, Глава государства поставил первую подпись на символике "Кривбасса" в честь проведения первого матча.

Также Владимир Зеленский сделал на память фото с футболистами возрожденного клуба.

Напомним, ФК "Кривбасс" возрожден на базе клуба "Горняк", который играет во второй лиге чемпионата Украины. Презентовали возрожденный клуб 20 августа.

По поручению президента, над возрождением криворожской команды работали в УАФ совместно с депутатами от "Слуги народа", в частности, Юрием Корявченковым.

Приветствуя команду с обновлением президент УАФ Андрей Павелко отметил, что "вскоре клуб составит серьезную конкуренцию футбольной элите страны".

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