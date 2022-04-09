Зеленський: весь європейський проект – мішень для росії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що росія не планувала обмежуватися виключно Україною, мішенню її агресії був увесь європейський проект, передає УНН.
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"російська агресія не мала на меті обмежитися лише однією Україною. Лише руйнацією нашої свободи і нашого життя. Увесь європейський проект – ось мішень для росії", - сказав Зеленський.
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Також він підклеслив, що завдання антивоєнної коаліції цілком зрозуміле – швидше завершити війну, розпочату росією. Звільнити нашу землю від загарбників. І гарантувати безпеку Україні, а отже, безпеку демократії та свободі народів на сході Європи.
"Саме тому це не просто моральний обовʼязок усіх демократичних держав, усіх сил Європи – підтримувати прагнення України до миру. Це, власне, стратегія захисту для кожної цивілізованої держави. Тиснути на росію якнайбільше, щоб якнайшвидше відновити мир і безпеку. Щоб якнайшвидше повернути силу міжнародному праву й зупинити катастрофу від застосування права сили. Катастрофу, яка неминуче вдарить по всіх", - додав президент.
Нагадаємо
Зеленський та Джонсон вважають, що потрібно й надалі посилювати антивоєнну коаліцію проти рф.