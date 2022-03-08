Зеленський: Україна готова до діалогу, але не до капітуляції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вкотре закликав президента РФ Володимира Путіна до діалогу. Він наголосив, що готовий шукати компроміси, проте не піде на капітуляцію. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв'ю Зеленського американському телеканалу ABC News.
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“Насамперед я готовий до діалогу. Ми не готові до капітуляції, бо це не про мене, а про людей, які обрали мене. Щодо НАТО – я охолов до цього питання після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове прийняти Україну. Альянс боїться суперечливих речей та конфронтації з РФ”, - сказав він.
Зеленський також наголосив, що Україна не хоче “просити щось навколішки”, а він не хоче бути таким президентом. На запитання американського журналіста щодо виконання Україною трьох умов РФ (відмовитися від вступу до НАТО; визнати Крим російським, а так звані "ЛНР"/"ДНР" незалежними), Зеленський відповів, що країна “не готова до ультиматумів”.
“Я говорю про гарантії безпеки. Я вважаю, що пункти про тимчасово окуповані території і республіки, які, крім Росії, ніхто не визнав, ми можемо обговорити й знайти компроміс, коли їх залишать. Путін має розпочати діалог замість того, щоб жити в інформаційній бульбашці без кисню. Я думаю, це те, де він перебуває”, — сказав Зеленський.
Нагадаємо
7 березня закінчився третій раунд переговорів України та Росії. Керівник Офісу президента України повідомив про “невеликі позитивні зрушення”.