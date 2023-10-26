Зеленський та прем'єр Данії обговорили реалізацію української Формули миру
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен обговорили збереження єдності у Європі та реалізацію української Формули миру, передає УНН.
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«Телефонна розмова з Прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Подякував за нещодавній візит міністра оборони Данії до України й усю різнобічну та вчасну допомогу, яку надала ця країна. Зокрема, за патронат, який Данія взяла над Миколаєвом», - повідомив Зеленський.
Зеленський зазначив, що вони констатували важливість подальшої довготермінової макроекономічної підтримки України.
«Узгодили майбутні спільні кроки в регіональних і глобальних форматах. Крім того, обговорили збереження єдності у Європі та реалізацію української Формули миру», - написав Зеленський.
Президент висловив подяку за організацію першої зустрічі радників у Копенгагені та за готовність Данії надіслати свого представника на наступну зустріч на Мальті.
Доповнення
25 жовтня повідомлялося, що голова Міноборони України Рустем Умєров зустрівся у Києві з міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном. Очільник українського оборонного відомства подякував своєму данському колезі за зусилля з постачання літаків F-16 в Україну.