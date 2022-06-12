Зеленський став лауреатом премії Бориса Нємцова

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"Лауреатом премії Бориса Нємцова 2022 став Володимир Зеленський", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як вказано, "у ситуації війни Фонд Бориса Нємцова вирішив номінувати на премію представників України". "За результатами рейтингового голосування засновників та Ради Фонду переможцем став Президент України", - додали у фонді.

Серед номінантів, як вказано, були мер Києва Віталій Кличко, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, засновниця підрозділу бойових медиків-волонтерів Юлія Паєвська (Тайра), радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович та інші.

Доповнення

Лауреатами Премії імені Георгія Ґонґадзе у 2022 році став тандем фотографів Мстислава Чернова та Євгена Малолєтки, які до останнього висвітлювали блокаду Маріуполя.