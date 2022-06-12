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Зеленський став лауреатом премії Бориса Нємцова

Зеленський став лауреатом премії Бориса Нємцова

Київ • УНН

 • 102252 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Фонд Бориса Нємцова повідомив, що відзначив Президента України Володимира Зеленського премією Бориса Нємцова за сміливість, пише УНН.

Цитата

"Лауреатом премії Бориса Нємцова 2022 став Володимир Зеленський", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як вказано, "у ситуації війни Фонд Бориса Нємцова вирішив номінувати на премію представників України". "За результатами рейтингового голосування засновників та Ради Фонду переможцем став Президент України", - додали у фонді.

Серед номінантів, як вказано, були мер Києва Віталій Кличко, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, засновниця підрозділу бойових медиків-волонтерів Юлія Паєвська (Тайра), радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович та інші.

Доповнення

Лауреатами Премії імені Георгія Ґонґадзе у 2022 році став тандем фотографів Мстислава Чернова та Євгена Малолєтки, які до останнього висвітлювали блокаду Маріуполя.

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