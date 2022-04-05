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Зеленський розповів, як відбуватиметься процес покарання російських злочинців за звірства на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прокоментував процес покарання російських злочинців, які чинили звірства щодо людей у Київській області. В інтерв’ю українським журналістам Глава держави наголосив, що у координації з Європейським Союзом вже домовлено про спільну комісію, до якої також приєднається Генеральний прокурор України та людина з Офісу Президента, пише УНН.

Зеленський розповів, як відбуватиметься процес покарання російських злочинців за звірства на Київщині

Цитата

“Ми точно будемо цим займатись. У відповідному порядку збираються списки. Тобто, є порядок, тому що ми в цивілізованому світі живемо. Позавчора ми домовились про те, що буде спільна комісія з Європейським Союзом. До нашої зустрічі в мене також була розмова з Урсулою фон дер Ляєн (президентка Єврокомісії - ред.). Вона також повинна була публічно заявити. Я чекаю на її приїзд до Києва у найближчі...” – сказав він.

Деталі

Глава держави наголосив, що прокурори різних держав будуть займатися доказами злочинів та брати участь у судовому процесі. До цієї комісії також доєднається Генеральний прокурор України та обов’язково людина з Офісу Президента.

“Окремо є наша справа – внутрішня. Це якраз стосовно тих людей, які катували наших людей. Ми починаємо збирати цю інформацію, будемо шукати всіх цих людей. Поки більшого сказати не можу. Однак, думаю, що той механізм, про який ми говоримо – він правильний, тому що багато людей прагнуть знайти всіх цих злочинців”, – додав Зеленський.

Додамо

Після визволення українськими воїнами території Київської області стало відомо про звірячі злочини рашистів щодо мирного населення. Про це свідчили понівечені трупи чоловіків, жінок та дітей.

Фотографії, що підтверджують злочини рашистів, розлетілися по всьому світу і шокували лідерів інших країн.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська культура і людський образ росіян загинули разом з убитими окупантами мирними українцями. Президент зазначив, що на українській землі побувало концентроване зло, вбивці, кати, ґвалтівники, мародери, які називають себе армією і заслуговують тільки смерті після того, що вони вчинили.

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