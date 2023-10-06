Зеленський розповів голові Євроради про пріоритетні оборонні потреби України

Цитата

«Зустрівся із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Україна вдячна за міцну й тривалу підтримку з боку ЄС, а також за практичну допомогу країн – членів Євросоюзу», - написав Зеленський.

Деталі

За його словами, нещодавня зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Києві мала важливе символічне та практичне значення.

«Вона підтвердила непохитну підтримку з боку Європейського Союзу та зміцнила наші двосторонні й багатосторонні зв'язки. Поінформував Шарля про перебіг нашого контрнаступу й пріоритетні оборонні потреби України. Розраховуємо на подальшу військову допомогу з боку ЄС і його країн-членів, а також на стабільну підтримку в межах Європейського фонду миру», - розповів Зеленський.

Також Зеленський повідомив, що вони обговорили Формулу миру та підготовку до Глобального саміту миру.

Доповнення

Український уряд розраховує на 18 млрд євро допомоги від ЄС у 2024 році у межах нового довгострокового Механізму підтримки України (Ukraine Facility) на 50 мільярдів євро.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: рф шукає можливості заморозити війну: Зеленський розповів, коли росія може відновитися та на які країни напасти