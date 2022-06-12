Зеленський: російська армія пробує завести на Донбас резервні сили
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Про це інформує УНН.
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"Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали шляхом прихованої мобілізації.
Зеленський зазначив, що російські генерали розглядають своїх людей просто як гарматне мʼясо, “яке їм потрібне, щоб забезпечувати перевагу в кількості — у кількості живої сили.
“І це означає лише одне: росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали”, — заявив Зеленський.
Нагадаємо
Зеленський прокоменував обстріли у Тернопільській області, назвавши, що вони не мають “жодного тактичного чи стратегічного сенсу”.