Зеленський: російська армія пробує завести на Донбас резервні сили

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"Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали шляхом прихованої мобілізації.

Зеленський зазначив, що російські генерали розглядають своїх людей просто як гарматне мʼясо, “яке їм потрібне, щоб забезпечувати перевагу в кількості — у кількості живої сили.

“І це означає лише одне: росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали”, — заявив Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський прокоменував обстріли у Тернопільській області, назвавши, що вони не мають “жодного тактичного чи стратегічного сенсу”.