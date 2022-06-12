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Зеленський: російська армія пробує завести на Донбас резервні сили

Зеленський: російська армія пробує завести на Донбас резервні сили

Київ • УНН

 • 138340 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Про це інформує УНН.

Цитата

"Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали шляхом прихованої мобілізації.

Зеленський зазначив, що російські генерали розглядають своїх людей просто як гарматне мʼясо, “яке їм потрібне, щоб забезпечувати перевагу в кількості — у кількості живої сили.

“І це означає лише одне: росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали”, — заявив Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський прокоменував обстріли у Тернопільській області, назвавши, що вони не мають “жодного тактичного чи стратегічного сенсу”.

Українські Національні Новини

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