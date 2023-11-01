Зеленський: робимо все, щоб цього року досягти політичного рішення щодо членства України у ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив у середу, що робиться все, щоб цього року досягти політичного рішення щодо членства України у ЄС, передає УНН.
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"Межі Євросоюзу будуть межами континенту Європа. І жодної "сірої зони"! Наше політичне покоління здатне це забезпечити, і я впевнений: ми не проґавимо такий особливий момент. Євросоюз потрібен Європі. І хай український оптимізм щодо ЄС слугує стабільнішому майбутньому для всієї Європи! Робимо все, щоб цього року досягти політичного рішення щодо членства України у Євросоюзі", - написав Зеленський у соцмережах.
Нагадаємо
Politico 1 листопада повідомило, що Європейська комісія опублікує свій звіт про прогрес України на шляху до ЄС 8 листопада, і в цьому документі Брюссель порекомендує розпочати переговори про вступ України, але з застереженнями.