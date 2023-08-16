Зеленський провів Ставку: говорили про ситуацію на східних та південних напрямках

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"Провів сьогодні Ставку. Фронтові питання, які важливі зараз. Оборонні питання, які важливі стратегічно", - йдеться в повідомленні.

За словами президента, командувачі доповіли про ситуацію на східних та південних напрямках.

"Головком та Міністерство оборони – розмова про боєприпаси. Віце-премʼєр-міністр Федоров та Держспецзвʼязок – те, що стосується дронів та загалом наших технологічних можливостей", - повідомив президент.

Глава держави зауважив, що у кожній бойовій бригаді воїни серед перших питань ставлять питання про безпілотники, про засоби радіоелектронної боротьби, про військову протиповітряну оборону.

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"Відповідь на такі питання – це і наша робота з партнерами заради постачання потрібних дронів та систем, це і робота тут, в Україні. Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази. Та необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується. Дрони – це «очі» та захист на передовій. Різної дальності, різних цілей. Дрони – це гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна спрацювати безпілотниками", - зазначив президент.

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"Власне, усе те, про що говорили з хлопцями напередодні на Донеччині, на Запоріжжі, у наших бойових бригадах, тепер є змістом роботи і Генштабу, і урядовців, і Ставки. Очевидні задачі. Слава нашим воїнам! Слава нашому незламному та сильному народу! Слава Україні!", - підсумував Зеленський.

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