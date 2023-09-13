Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром та міністром фінансів: які основні пріоритети держбюджету на 2024 рік

Деталі

Президент зауважив, що головне – захист нашої держави й людей.

“Оборона й безпека – це перший пріоритет, і фінансування оборони й безпеки буде щонайменше на рівні цього року, тобто трильйон шістсот мільярдів гривень. Щонайменше!” - сказав Зеленський.

Також, за його словами, у 2024 уряд спрямує значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс – на виробництво зброї в Україні, зокрема, і на дрони. І йдеться не тільки про імпорт, а також про власне виробництво. “... це майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано – на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, та на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати. Я буду все це підтримувати”, - зазначив глава держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський анонсував "невтішні" для окупантів результати військового кабінету

Окремим бюджетним пріоритетом буде підтримка наших ветеранів.

Також у бюджет планують внести і соціальні видатки. За словами гаранта Конституції, це щонайменше 469 мільярдів гривень. Зокрема, додаткове фінансування спрямують на систему охорони здоров’я – це щонайменше плюс 24 мільярди до видатків цього року. Буде також плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів і викладачів.

Зеленський зазначив, що необхідні кошти будуть виділені і на цифровізацію, включно з “Мрією” – новим інструментом для дітей, батьків, вчителів, який ми вже попередньо представили. У 2024 “Мрія” має запрацювати на повну, ставши доступною українцям у кожному куточку світу.

Також українцям варто очікувати суттєву індексацію пенсій, яку планують на березень, як це й передбачено законом.

Важливим економічним акцентом у бюджеті буде стимулювання економіки – виробництв, робочих місць, інвестицій. Незабаром урядовці представлять деталі такого стимулювання. Зокрема, це й те, що стосується підключення до електромереж для інвесторів, і продовження грантових програм, іпотечних програм, розвиток українських індустріальних парків.

Ба більше, Зеленський доручив прем’єр-міністру підготувати основу для того, щоб у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні.

“Абсолютно всі елементи державної роботи мають бути налаштовані так, щоб ми могли самі тут, в Україні, окреслити час завершення цієї війни. Нашою перемогою. Наша зброя, яка досягатиме всіх необхідних для України цілей. Наша економіка, яка зможе давати українцям необхідні робочі місця.

Соціальні функції держави, які повинні виконуватися. Державний функціонал, передусім цифровий функціонал, який має ставати більш сучасним, ніж будь-де у Європі. Все це – наші інструменти, щоб наблизити перемогу України”, - додав президент.

Нагадаємо

У Державний бюджет - 2024 буде закладено частку міжнародної допомоги на рівні не меншому, ніж поточного року – щонайменше 42 мільярди доларів.





