Зеленский провел совещание с премьер-министром и министром финансов: какие основные приоритеты госбюджета на 2024 год

Детали

Президент отметил, что главное – защита нашего государства и людей.

“Оборона и безопасность – это первый приоритет, и финансирование обороны и безопасности будет как минимум на уровне этого года, то есть триллион шестьсот миллиардов гривен. По меньшей мере.” - сказал Зеленский.

Также, по его словам, в 2024 году правительство направит значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс – на производство оружия в Украине, в частности, и на дроны. И речь идет не только об импорте, а также о собственном производстве. “. это почти 100 миллиардов гривен целенаправленно – на производство оружия, которым занимается Минстратегпром, и на украинскую армию дронов, которая показывает очень хорошие, яркие результаты. Я буду все это поддерживать”, - отметил глава государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский анонсировал "неутешительные" для оккупантов результаты военного кабинета

Отдельным бюджетным приоритетом будет поддержка наших ветеранов.

Также в бюджет планируют внести и социальные расходы. По словам гаранта Конституции, это не менее 469 миллиардов гривен. В частности, дополнительное финансирование направят на систему здравоохранения’– это минимум плюс 24 миллиарда к расходам этого года. Будет также плюс на систему образования, прежде всего на поддержку учителей и преподавателей.

Зеленский отметил, что необходимые средства будут выделены и на цифровизацию, включая “Мечту” – новый инструмент для детей, родителей, учителей, который мы уже предварительно представили. В 2024 “Мрия” должна заработать на полную, став доступной украинцам в каждом уголке мира.

Также украинцам стоит ожидать существенную индексацию пенсий, которую планируют на март, как это и предусмотрено законом.

Важным экономическим акцентом в бюджете будет стимулирование экономики – производств, рабочих мест, инвестиций. Вскоре чиновники представят детали такого стимулирования. В частности, это и то, что касается подключения к электросетям для инвесторов, и продолжение грантовых программ, ипотечных программ, развитие украинских индустриальных парков.

Более того, Зеленский поручил премьер-министру подготовить основу для того, чтобы в первом полугодии следующего года повысить минимальную зарплату в Украине.

“Абсолютно все элементы государственной работы должны быть настроены так, чтобы мы могли сами здесь, в Украине, определить время завершения этой войны. Нашей победой. Наше оружие, которое будет достигать всех необходимых для Украины целей. Наша экономика, которая сможет давать украинцам необходимые рабочие места.

Социальные функции государства, которые должны выполняться. Государственный функционал, прежде всего цифровой функционал, который должен становиться более современным, чем где-либо в Европе. Все это – наши инструменты, чтобы приблизить победу Украины”, - добавил президент.

Напомним

В Государственный бюджет - 2024 будет заложена доля международной помощи на уровне не меньшем, чем в текущем году – не менее 42 миллиардов долларов.







.