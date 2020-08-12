Зеленський призначив послів у двох державах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Надзвичайних і Повноважних Послів України в Мексиканських Сполучених Штатах та в Республіці Кіпр. Відповідні укази від 12 серпня оприлюднено на сайті Глави держави, передає УНН.
"Призначити Німчинського Руслана Михайловича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Кіпр", - йдеться в указі №317/2020.
Крім того, указом №316/2020 Зеленський призначив Оксану Драмарецьку Надзвичайним і Повноважним Послом України в Мексиканських Сполучених Штатах.
Також указом №315/2020 президент звільнив Руслана Спіріна з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Мексиканських Сполучених Штатах, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Коста-Рика, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Гватемала, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Панама та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Белізі.
Нагадаємо, раніше Зеленський призначив надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Хорватія Василя Кирилича послом України у Боснії і Герцеговині за сумісництвом.