Зеленський призначив Кирилича послом у Боснії і Герцеговині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський призначив надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Хорватія Василя Кирилича послом України у Боснії і Герцеговині за сумісництвом. Про це йдеться в указі №296/2020 глави держави, опублікованому сьогодні, передає УНН із посиланням на ОП.
"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Хорватія Кирилича Василя Петровича надзвичайним і повноважним послом України у Боснії і Герцеговині за сумісництвом", - йдеться в указі.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський указом №942/2019 призначив Василя Кирилича послом України у Республіці Хорватії.