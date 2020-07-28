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19 березня, 18:42 • 82459 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 125869 перегляди

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Зеленський призначив Кирилича послом у Боснії і Герцеговині

Зеленський призначив Кирилича послом у Боснії і Герцеговині

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський призначив надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Хорватія Василя Кирилича послом України у Боснії і Герцеговині за сумісництвом. Про це йдеться в указі №296/2020 глави держави, опублікованому сьогодні, передає УНН із посиланням на ОП.

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Хорватія Кирилича Василя Петровича надзвичайним і повноважним послом України у Боснії і Герцеговині за сумісництвом", - йдеться в указі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський указом №942/2019 призначив Василя Кирилича послом України у Республіці Хорватії.

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