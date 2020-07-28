Зеленський призначив Кирилича послом у Боснії і Герцеговині

КИЇВ. 28 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський призначив надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Хорватія Василя Кирилича послом України у Боснії і Герцеговині за сумісництвом. Про це йдеться в указі №296/2020 глави держави, опублікованому сьогодні, передає УНН із посиланням на ОП.