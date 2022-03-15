Зеленський призначив нового командувача ООС та очільника Київської ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Олександра Павлюка призначено керівником Київської військової адміністрації, командувачем ООС став Едуард Москальов. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні у вівторок, пише УНН.
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"Окупанти продовжують вважати захоплення нашої столиці своєю ключовою метою, політичною метою. Вони сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною. Це – абсурд, абсолютний, з усіх точок зору. Щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області, я призначив керівником Обласної військової адміністрації Олександра Павлюка, героя України, генерал-лейтенанта", - сказав Президент.
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З його слів, звільнений голова обласної адміністрації Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.
Тож, київський напрямок та ситуація в області отримують ще більшу увагу, наголосив Глава держави.
"Новим командуючим ООС став генераль-майор Едуард Москальов, професійна людина, патріотична людина. Указ підписано", - повідомив він.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський повідомив лідерам Об'єднаного експедиційного корпусу під керівництвом Великої Британії, що майже 100 дітей було вбито з початку вторгнення рашистів майже три тижні тому.