Зеленский назначил нового командующего ООС и руководителя Киевской ОВА

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"Оккупанты продолжают считать захват нашей столицы своей ключевой целью, политической целью. Они надеются, что контроль над Киевом даст им контроль над Украиной. Это - абсурд, абсолютный, со всех точек зрения. Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области, я назначил руководителем Областной военной администрации Александра Павлюка, героя Украины, генерал-лейтенанта", - сказал Президент.

Детали

По его словам, уволенный глава областной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству.

Итак, киевское направление и ситуация в области получают еще большее внимание, подчеркнул Глава государства.

"Новым командующим ООС стал генераль-майор Эдуард Москалев, профессиональный человек, патриотический человек. Указ подписан", - сообщил он.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил лидерам Объединенного экспедиционного корпуса под руководством Великобритании, что почти 100 детей было убито с начала вторжения рашистов почти три недели назад.