Зеленський призначив нового голову Закарпатської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Петрова головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Відповідний указ №151/2020 опубліковано на сайті Офісу Президента, інформує УНН.
"Призначити Петрова Олексія Геннадійовича головою Закарпатської обласної державної адміністрації", - йдеться у тексті указу.
Зазначається, що указ підписано Президентом України Володимиром Зеленським 22 квітня 2020 року.
Довідка УНН: Олексій Геннадійович Петров (1978) — український офіцер спецслужб, генерал-майор, в минулому - начальник управління СБУ в Кіровоградській області (2019—2020). Керівник Департаменту контррозвідки Служби безпеки України (2017—2019).
Як повідомлялося раніше в УНН, Шмигаль із робочою поїздкою прибув на Закарпаття.