Зеленський підписав законопроект про підтримку двох дитячих центрів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Президент Зеленський підписав законопроект про внесення змін до ЗУ "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" щодо додаткової державної підтримки на період карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" щодо додаткової державної підтримки на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що законопроект передбачає, що держава викуповує 90% путівок "Артеку" та "Молодої гвардії", решту реалізують дитячі центри без залучення третіх осіб. Крім того, держава здійснює покриття витрат вказаних дитячих таборів на утримання об’єктів, оплату праці персоналу, податків та інших обов’язкових платежів, комунальних послуг, послуг зв’язку, дератизації, дезінфекції, вивезення твердих побутових відходів, придбання паливно-мастильних матеріалів під час карантину.
"Згідно з пояснювальною запискою до документу, у зв’язку зі скасуванням у дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія" з 13 березня по теперішній час трьох тематичних змін, протягом яких було заплановано оздоровлення 5098 дітей, держава, відповідно до чинних договорів про закупівлю послуг оздоровлення та відпочинку у цих закладах, не здійснила закупівлю необхідної кількості путівок на загальну суму 57 866 791 грн", - додали в Офісі Президента.
Нагадаємо, ВРУ ухвалила в цілому законопроект №3781 щодо додаткової державної підтримки дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби.