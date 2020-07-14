ВР ухвалила законопроект щодо підтримки дитячих центрів на період карантину

Проектом акта пропонується внести зміни до законодавства, якими передбачити:

- державну підтримку дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" шляхом здійснення фінансування будівництва і реконструкції їх об’єктів інфраструктури за рахунок загального фонду державного бюджету;

- можливість здійснення покриття витрат дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на утримання об’єктів, оплату праці працівників, обов’язкових податків й платежів, комунальних послуг, послуг зв’язку, послуг дератизації, дезінфекції, вивозу твердих побутових відходів, паливно-мастильних матеріалів;

- надати можливість дитячому центру „Молода гвардіяˮ реалізовувати 10% путівок без залучення третіх осіб.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів в ефірі одного з українських телеканалів про ситуацію з дитячими таборами в країні в умовах карантину, пов’язаного з COVID-19.