ВР приняла законопроект по поддержке детских центров на период карантина

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 8832 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 22047 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 105350 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114707 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119293 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 154696 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117889 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 144541 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104653 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102900 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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ВР приняла законопроект по поддержке детских центров на период карантина

ВР приняла законопроект по поддержке детских центров на период карантина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3781 о дополнительной государственной поддержке детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни. Соответствующее решение поддержали 354 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проектом акта предлагается внести изменения в законодательство, которыми предусмотреть:

- государственную поддержку детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" путем осуществления финансирования строительства и реконструкции их объектов инфраструктуры за счет общего фонда государственного бюджета;

- возможность осуществления покрытия расходов детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на содержание объектов, оплату труда работников, обязательных налогов и платежей, коммунальных услуг, услуг связи, услуг дератизации, дезинфекции, вывоза твердых бытовых отходов, горюче-смазочных материалов;

- предоставить возможность детскому центру "Молодая гвардияˮ реализовывать 10% путевок без привлечения третьих лиц.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в эфире одного из украинских телеканалов о ситуации с детскими лагерями в стране в условиях карантина, связанного с COVID-19.

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