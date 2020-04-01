Зеленський підписав закон щодо забезпечення лікування COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав проект закону про забезпечення лікування коронавірусної хвороби, який був ухвалений ВРУ на позачерговому засіданні. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.
"Повернуто з підписом від Президента", - йдеться на сайті.
Законопроект передбачає:
▪️ можливість використання для лікування особи, у якої лабораторно підтвердили коронавірус, незареєстрованих лікарських засобів;
▪️ затвердження протоколів клінічних досліджень лікарських засобів, для лікування коронавірусної хвороби COVID-19 та суттєвих поправок до останніх у термін до 5 календарних днів;
▪️ прийняття рішень про державну реєстрацію або про відмову у державній реєстрації таких лікарських засобів у строк, що не перевищує 2 робочих дні з дати надходження до МОЗ висновків щодо якості, безпеки та ефективності лікарських засобів;
▪️ проведення експертизи матеріалів клінічних випробувань лікарських засобів для лікування COVID-19, та суттєвих поправок до них, у строк до 5 календарних днів;
▪️ здійснення МОЗ невідкладного та постійного оновлення протоколів надання медичної допомоги для лікування коронавірусу, лікарських засобів та моніторингу безпеки та ефективності лікарських засобів, для лікування коронавірусної хвороби.
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та діє протягом трьох місяців з дня опублікування.
Нагадаємо, ВРУ ухвалила за основу та в цілому проект закону №3268 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби.