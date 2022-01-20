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Зеленський очікує, що перемовини з Росією призведуть до деескалації на Донбасі

Зеленський очікує, що перемовини з Росією призведуть до деескалації на Донбасі

Київ • УНН

 • 18632 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сподівається, що переговори з Росією призведуть до деескалації на Донбасі. Про це інформує пресслужба Офісу Президента, передає УНН.

Цитата

“Всеосяжна безпека у Європі неможлива без відновлення суверенітету й територіальної цілісності України. Очікую, що результатом наших спільних зусиль та переговорів з Росією стане деескалація ситуації на кордоні з Україною та гарантування керівництвом РФ досягнення миру на Донбасі”, – зазначив Зеленський.

Деталі

Голова держави наголосив на унікальній ролі України для Європи та її майбутнього й висловив думку, що події, які, зокрема, сьогодні розгортаються навколо нашої держави, вкотре це засвідчують.

Президент також ​​підкреслив, що попри всі труднощі, які доводиться долати, Україна залишається країною свободи і надії.

Додамо

Минулого тижня в ОП повідомили, що Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену провести саміт за участю президента РФ Володимира Путіна.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова до тристоронньої зустрічі на рівні міністрів закордонних справ зі США та Російською Федерацією. Минулого тижня такий “спонтанний формат” вже мав місце.

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