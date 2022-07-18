Зеленський обговорив із президентом Бразилії відновлення експорту зерна

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"Провів розмову з президентом Бразилії Жаїром Болсонару. Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили важливість відновлення експорту українського зерна для запобігання провокованій росією глобальній продовольчій кризі", – зазначив Зеленський.

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Нагадаємо

13 липня до Стамбула з'їхалися делегації росії, України, Туреччини та ООН для переговорів щодо розблокування експорту морем українського зерна.

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що погоджено план та загальні принципи "зернового коридору" з України.