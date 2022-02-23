Зеленський не казав про розроблення Україною ядерної зброї – Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до підписантів Будапештського меморандуму, не казав про розроблення Україною ядерної зброї. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Президент не казав про розробку ядерної зброї, президент звертав увагу на виконання всіма підписантами Будапештського меморандуму тих умов по нашій безпеці, які були там прописані. За те, що ми віддали наш ядерний потенціал, підписанти брали на себе зобов'язання забезпечити нашу незалежність. Про те, що ми збираємось робити ядерну зброю, я ніде не бачив, ніде не читав, не знаю навіщо ви це інтерпритуєте", - сказав Данілов.
Контекст
Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив про ініціювання консультації щодо Будапештського меморандуму.