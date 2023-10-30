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Зеленський може приїхати в Ізраїль у будь-який час, офіційного запиту від України не було - посол

Київ • УНН

 • 124504 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Україна наразі не надсилала офіційного запиту щодо можливого візиту Ппрезидента Володимира Зеленського до Ізраїлю, але в Україну надіслали меседжі, що він може приїхати до Ізраїлю в будь-який час. Про це сказав посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю Ynet, пише УНН.

Зеленський може приїхати в Ізраїль у будь-який час, офіційного запиту від України не було - посол

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За запитання, чи правда, що Ізраїль казав Президенту Володимиру Зеленському на початку війни проти ХАМАС, що це не найкращий час для візиту, Бродський сказав: "Це неправда, тому що офіційного запиту від України щодо візиту не було. В Україну надіслали меседжі, що він може приїхати до Ізраїлю в будь-який час, і я вірю, що він приїде найближчим часом. Дата ще не призначена, але він є бажаним гостем в Ізраїлі, і я вірю, що візит буде невдовзі".

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З його слів, "попри заборону зібрань під час війни, у Києві відбулася акція підтримки, понад 100 людей взяли участь у заході, запаливши свічки та висловивши солідарність із Ізраїлем". Він додав, що подібні демонстрації підтримки спостерігалися в інших містах, зокрема у Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі.

Нагадаємо

16 жовтня Ynet повідомило, що Президент України Володимир Зеленський нібито хотів приїхати разом із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном до Ізраїлю, але в Ізраїлі йому відповіли, що візит "не на часі".

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