Зеленському сказали, що зараз неслушний час для його візиту до Ізраїлю - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський минулого тижня хотів приїхати разом із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном до Ізраїлю. Але в Ізраїлі йому відповіли, що візит "не на часі", повідомляє Ynet, пише УНН.
Деталі
Державний секретар Ентоні Блінкен сьогодні приземлився в Ізраїлі, вдруге з початку війни, і зараз зустрічається з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньяху.
Як повідомляється, президент України Володимир Зеленський, який минулого тижня перебував з візитом у Європі, хотів приїхати до Ізраїлю з Блінкеном. Однак, в Ізраїлі мали застереження, сказавши, що зараз «не той час».
Доповнення
Як зазначає видання, у будь-якому випадку це не означає, що Зеленський не приїде до Ізраїлю в майбутньому. Президент України зацікавлений у приїзді, але йому буде важко здійснити одну поїздку, тому очікується, що його майбутня поїздка до Ізраїлю буде частиною чергової поїздки голови держави до Європи.
Додамо
Ізраїль неодноразово висловлював підтримку Україні після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну в лютому минулого року, але не пропонував військову допомогу, що викликало дипломатичну напруженість між Києвом і Єрусалимом. Ізраїль не наважувався протистояти москві, яка має велику військову присутність у Сирії.
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