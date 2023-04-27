Зеленський: депортація дітей – це один із елементів намагання росії стерти ідентичність українського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Депортація дітей – це один із продуманних елементів намагання росії стерти ідентичність українського народу. Про сказав Президент України Володимир Зеленський в своєму традиційному відеозверненні, передає УНН.
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"Сьогодні є важливий політичний результат у Страсбурзі – на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Ухвалено резолюцію, якою визнається, що депортація росією українських дітей містить ознаки геноциду. І це перше визнання такого факту на рівні такої високої міжнародної організації, що об’єднує держави нашого континенту.
Депортація українських дітей – це один із цілком продуманих елементів намагання росії стерти ідентичність нашого народу, знищити саму сутність українців. Це свідомий злочин геноциду, скоєний російськими посадовцями. Саме так це має кваліфікуватися і політично, і юридично", - сказав Президент.
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Володимир Зеленський наголосив, що це рішення суттєво допоможе українській глобальній роботі щодо притягнення росії та її посадовців, включно з керівником рф, до відповідальності саме за геноцидну політику проти України.
Президент додав, що сьогодні перша леді України зверталася до ПАРЄ з питання дітей та сімей. Зеленський зазначив, що на всіх рівнях – формальних і неформальних, із лідерами держав, на парламентському, урядовому, правоохоронному рівнях, у юридичній спільноті та в міжнародних і міжпарламентських організаціях – Україна продовжить працювати для повернення всіх депортованих українських дітей і для покарання росії.
Наразі Україні достеменно відомі дані майже 20 тисяч дітей, які були вивезені й розпорошені по різних регіонах рф. Але, таких дітей може бути значно більше.
"Європа та світ уже бачили різні депортації та спроби знищення народів. Саме на російському прикладі – відповідальністю цієї держави та її посадовців, винних у геноциді, – ми мусимо показати всім іншим потенційним джерелам такого ж зла, що безкарності більше ніколи не буде. А вироки за геноцид будуть. Так само, як і за всі інші злочини Росії проти України й наших людей", - підсумував Президент.
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