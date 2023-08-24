Зеленський анонсував жорстку відповідь всім, хто намагається послабити Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде жорстке ставлення до всіх хто намагається розбити з середини, розпродати, послабити українську силу та анонсував відповідні законодавчі ініціативи найближчим часом. Про це він сказав під час виступу на заході з нагоди Дня Незалежності України, передає кореспондент УНН.
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"Ми дамо Україні таку силу, якої достатньо, щоб перемагати завжди, і будемо жорстко ставитися до всіх хто намагається розбити з середини, розпродати, послабити силу українську. Будуть відповідні законодавчі ініціативи найближчим часом", - розповів Зеленський.
Він зазначив, що коли росія вдерлася із повномасштабною війною жодного дня не було такого, щоб Україні бракувало єдності.
«Тому жодної можливості у росії не було, щоб використати щось у нас проти нас», - сказав Зеленський.
Доповнення
Директор НАБУ Семен Кривонос повідомляв, що корупційні ризики зросли у податковій сфері, на митниці та судовій системі, особливо після початку повномасштабного вторгнення.