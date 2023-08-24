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Зеленський анонсував жорстку відповідь всім, хто намагається послабити Україну

Зеленський анонсував жорстку відповідь всім, хто намагається послабити Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде жорстке ставлення до всіх хто намагається розбити з середини, розпродати, послабити українську силу та анонсував відповідні законодавчі ініціативи найближчим часом. Про це він сказав під час виступу на заході з нагоди Дня Незалежності України, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ми дамо Україні таку силу, якої достатньо, щоб перемагати завжди, і будемо жорстко ставитися до всіх хто намагається розбити з середини, розпродати, послабити силу українську. Будуть відповідні законодавчі ініціативи найближчим часом", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що коли росія вдерлася із повномасштабною війною жодного дня не було такого, щоб Україні бракувало єдності.

«Тому жодної можливості у росії не було, щоб використати щось у нас проти нас», - сказав Зеленський.

Доповнення

Директор НАБУ Семен Кривонос повідомляв, що корупційні ризики зросли у податковій сфері, на митниці та судовій системі, особливо після початку повномасштабного вторгнення.

Українські Національні Новини

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