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Зеленский анонсировал жесткий ответ всем, кто пытается ослабить Украину

Киев • УНН

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Киев. 24 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет жесткое отношение ко всем кто пытается разбить изнутри, распродать, ослабить украинскую силу и анонсировал соответствующие законодательные инициативы в ближайшее время. Об этом он сказал во время выступления на мероприятии по случаю Дня Независимости Украины, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Мы дадим Украине такую силу, которой достаточно, чтобы побеждать всегда, и будем жестко относиться ко всем кто пытается разбить изнутри, распродать, ослабить силу украинскую. Будут соответствующие законодательные инициативы в ближайшее время",- рассказал Зеленский.

Он отметил, что когда россия ворвалась с полномасштабной войной не было ни одного дня, чтоб Украине не хватало единства.

«Поэтому никакой возможности у россии не было, чтобы использовать что-то у нас против нас», - сказал Зеленский.

Дополнение

Директор НАБУ Семен Кривонос сообщал, что коррупционные риски возросли в налоговой сфере, на таможне и судебной системе, особенно после начала полномасштабного вторжения.

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