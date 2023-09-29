Зеленський анонсував, що завтра будуть важливі новини для українських воїнів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський анонсував на суботу важливі новини для наших воїнів. Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні, передає УНН.
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“Цей тиждень значно посилив нашу державу й наших людей. Ще й завтра будуть важливі для України новини — для наших воїнів, для всієї нашої держави”, — натякнув українцям про зміни Володимир Зеленський.
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Президент також відзначив, що поточний тиждень приніс Україні чимало здобутків, і висловив сподівання, щоб і у наступні тижні Україна зміцнішає ще більше завдяки світовій підтримці.
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