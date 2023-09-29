Зеленський анонсував, що завтра будуть важливі новини для українських воїнів

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“Цей тиждень значно посилив нашу державу й наших людей. Ще й завтра будуть важливі для України новини — для наших воїнів, для всієї нашої держави”, — натякнув українцям про зміни Володимир Зеленський.

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Президент також відзначив, що поточний тиждень приніс Україні чимало здобутків, і висловив сподівання, щоб і у наступні тижні Україна зміцнішає ще більше завдяки світовій підтримці.

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