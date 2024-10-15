Зеленська презентувала перший в країні довідник про життя після ураження спинного мозку

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 7408 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 18070 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 34230 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 48793 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 83218 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67232 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79366 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94154 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87444 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 179915 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2м/с
56%
Популярнi новини

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 11466 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 10843 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 5650 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 7136 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 4746 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 34231 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 179915 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 335635 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 269461 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 379819 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2510 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 48793 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18649 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23767 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29403 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Зеленська презентувала перший в країні довідник про життя після ураження спинного мозку

Київ • УНН

 • 14009 перегляди

Перша леді України представила перший в країні довідник "SPINALIS" про життя після ураження спинного мозку. Видання доступне онлайн та буде передане реабілітаційним центрам і організаціям.

Зеленська презентувала перший в країні довідник про життя після ураження спинного мозку

Перша леді України Олена Зеленська разом із міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком презентували перший в Україні довідник про життя після ураження спинного мозку "SPINALIS. Нова сторінка життя з ураженням спинного мозку", передає УНН з посиланням на сайт Президента. 

"Цей довідник є результатом мого візиту до Стокгольма торік. Тож особливо рада приймати сьогодні в Києві шведських друзів і партнерів України. Швеція послідовно та впевнено підтримує Україну й наших людей – і тих, хто шукає прихистку, втікаючи від російської агресії, і тих, хто потребує реабілітації та відновлення", – зазначила Зеленська.

До складу делегації увійшли, зокрема, міністерка охорони здоров’я та соціальних справ Швеції Акко Анкарберг Юханссон і професор Клас Халтлінг, який є одним зі співавторів довідника.

Примірник довідника SPINALIS, подарований його авторами – шведськими професорами Річардом Леві та Класом Халтлінгом, перша леді Олена Зеленська отримала під час візиту до реабілітаційного центру SPINALIS у вересні минулого року. Саме тоді вона запропонувала перекласти це видання українською мовою.

"Тепер це перший в Україні довідник про життя після ураження спинного мозку. Він поєднує практичність – для фахівців і щирість – для людей із такою травмою та їхніх рідних", – сказала Олена Зеленська.

Довідник SPINALIS доступний в електронному вигляді на платформі "Ти як?", а друковані примірники будуть передані реабілітаційним центрам, організаціям, що працюють з людьми з ураженням спинного мозку, та обласним військовим адміністраціям.

"Щоб не просто надати фахівцям робочий інструмент, а й поширювати філософію, закладену в довіднику SPINALIS: жити активним життям після травми", – додала Перша леді.

Під час заходу фундація Spinalis і Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни підписали меморандум про медичне партнерство. Загалом, між українськими та закордонними клініками вже укладено 50 таких угод. Програма міжнародного медичного партнерства була ініційована під час третього Саміту перших леді та джентльменів у вересні 2023 року.

Нагадаємо

Під час візиту до України Президент Литви Гітанас Наусєда вручив першій леді Олені Зеленській Великий хрест ордена Вітовта Великого.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоЗдоров'я
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,522.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72