Зеленська презентувала перший в країні довідник про життя після ураження спинного мозку

Перша леді України Олена Зеленська разом із міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком презентували перший в Україні довідник про життя після ураження спинного мозку "SPINALIS. Нова сторінка життя з ураженням спинного мозку", передає УНН з посиланням на сайт Президента.

"Цей довідник є результатом мого візиту до Стокгольма торік. Тож особливо рада приймати сьогодні в Києві шведських друзів і партнерів України. Швеція послідовно та впевнено підтримує Україну й наших людей – і тих, хто шукає прихистку, втікаючи від російської агресії, і тих, хто потребує реабілітації та відновлення", – зазначила Зеленська.

До складу делегації увійшли, зокрема, міністерка охорони здоров’я та соціальних справ Швеції Акко Анкарберг Юханссон і професор Клас Халтлінг, який є одним зі співавторів довідника.

Примірник довідника SPINALIS, подарований його авторами – шведськими професорами Річардом Леві та Класом Халтлінгом, перша леді Олена Зеленська отримала під час візиту до реабілітаційного центру SPINALIS у вересні минулого року. Саме тоді вона запропонувала перекласти це видання українською мовою.

"Тепер це перший в Україні довідник про життя після ураження спинного мозку. Він поєднує практичність – для фахівців і щирість – для людей із такою травмою та їхніх рідних", – сказала Олена Зеленська.

Довідник SPINALIS доступний в електронному вигляді на платформі "Ти як?", а друковані примірники будуть передані реабілітаційним центрам, організаціям, що працюють з людьми з ураженням спинного мозку, та обласним військовим адміністраціям.

"Щоб не просто надати фахівцям робочий інструмент, а й поширювати філософію, закладену в довіднику SPINALIS: жити активним життям після травми", – додала Перша леді.

Під час заходу фундація Spinalis і Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни підписали меморандум про медичне партнерство. Загалом, між українськими та закордонними клініками вже укладено 50 таких угод. Програма міжнародного медичного партнерства була ініційована під час третього Саміту перших леді та джентльменів у вересні 2023 року.

Нагадаємо

Під час візиту до України Президент Литви Гітанас Наусєда вручив першій леді Олені Зеленській Великий хрест ордена Вітовта Великого.