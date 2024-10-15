Зеленская презентовала первый в стране справочник о жизни после поражения спинного мозга

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с министром здравоохранения Виктором Ляшко презентовали первый в Украине справочник о жизни после поражения спинного мозга "SPINALIS. Новая страница жизни с поражением спинного мозга", передает УНН со ссылкой на сайт Президента.

"Этот справочник является результатом моего визита в Стокгольм в прошлом году. Поэтому особенно рада принимать сегодня в Киеве шведских друзей и партнеров Украины. Швеция последовательно и уверенно поддерживает Украину и наших людей - и тех, кто ищет убежища, убегая от российской агрессии, и тех, кто нуждается в реабилитации и восстановлении", - отметила Зеленская.

В состав делегации вошли, в частности, министр здравоохранения и социальных дел Швеции Акко Анкарберг Юханссон и профессор Клас Халтлинг, который является одним из соавторов справочника.

Экземпляр справочника SPINALIS, подаренный его авторами - шведскими профессорами Ричардом Леви и Класом Халтлингом, первая леди Елена Зеленская получила во время визита в реабилитационный центр SPINALIS в сентябре прошлого года. Именно тогда она предложила перевести это издание на украинский язык.

"Теперь это первый в Украине справочник о жизни после поражения спинного мозга. Он сочетает практичность - для специалистов и искренность - для людей с такой травмой и их родных", - сказала Елена Зеленская.

Справочник SPINALIS доступен в электронном виде на платформе "Ты как?", а печатные экземпляры будут переданы реабилитационным центрам, организациям, работающим с людьми с поражением спинного мозга, и областным военным администрациям.

"Чтобы не просто предоставить специалистам рабочий инструмент, но и распространять философию, заложенную в справочнике SPINALIS: жить активной жизнью после травмы", - добавила Первая леди.

Во время мероприятия фонд Spinalis и Ривненский областной госпиталь ветеранов войны подписали меморандум о медицинском партнерстве. В общем, между украинскими и зарубежными клиниками уже заключено 50 таких соглашений. Программа международного медицинского партнерства была инициирована во время третьего Саммита первых леди и джентльменов в сентябре 2023 года.

Напомним

Во время визита в Украину Президент Литвы Гитанас Науседа вручил первой леди Елене Зеленской Большой крест ордена Витовта Великого.