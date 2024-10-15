Зеленская презентовала первый в стране справочник о жизни после поражения спинного мозга

ukenru
Эксклюзив
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
  •  22908 просмотра

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Эксклюзив
"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве
  •  24258 просмотра

"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве

Эксклюзив
Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром
  •  57395 просмотра

Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром

Эксклюзив
Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции
  •  76643 просмотра

Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции

Эксклюзив
Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА
  •  77153 просмотра

Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА

Эксклюзив
Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники
  •  101122 просмотра

Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?
  •  121398 просмотра

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Эксклюзив
НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
14 октября 2024, 12:18  •  122350 просмотра

НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

Эксклюзив
Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
14 октября 2024, 10:23  •  135932 просмотра

Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

Эксклюзив
Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
14 октября 2024, 07:21  •  139420 просмотра

Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
НАТО не испугается угроз рф и в дальнейшем будет поддерживать Украину - Рютте

НАТО не испугается угроз рф и в дальнейшем будет поддерживать Украину - Рютте

  •  31515 просмотра
В Николаеве прогремел взрыв после предупреждения о ракетной опасности

В Николаеве прогремел взрыв после предупреждения о ракетной опасности

  •  14179 просмотра
Потребление электричества растет на фоне похолодания, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях

Потребление электричества растет на фоне похолодания, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях

  •  20873 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

  •  95732 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

  •  66443 просмотра
публикации
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

  •  22885 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

  •  66379 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

  •  95671 просмотра
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

  •  121396 просмотра
Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

14 октября 2024, 13:48  •  125300 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

  •  983 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

  •  117445 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  120520 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

13 октября 2024, 15:56  •  106816 просмотра
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

13 октября 2024, 14:46  •  107216 просмотра
Актуальное
Зеленская презентовала первый в стране справочник о жизни после поражения спинного мозга

Зеленская презентовала первый в стране справочник о жизни после поражения спинного мозга

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 14:37  •  4385 просмотра

Read in English

Первая леди Украины представила первый в стране справочник "SPINALIS" о жизни после поражения спинного мозга. Издание доступно онлайн и будет передано реабилитационным центрам и организациям.

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с министром здравоохранения Виктором Ляшко презентовали первый в Украине справочник о жизни после поражения спинного мозга "SPINALIS. Новая страница жизни с поражением спинного мозга", передает УНН со ссылкой на сайт Президента. 

"Этот справочник является результатом моего визита в Стокгольм в прошлом году. Поэтому особенно рада принимать сегодня в Киеве шведских друзей и партнеров Украины. Швеция последовательно и уверенно поддерживает Украину и наших людей - и тех, кто ищет убежища, убегая от российской агрессии, и тех, кто нуждается в реабилитации и восстановлении", - отметила Зеленская.

В состав делегации вошли, в частности, министр здравоохранения и социальных дел Швеции Акко Анкарберг Юханссон и профессор Клас Халтлинг, который является одним из соавторов справочника.

Экземпляр справочника SPINALIS, подаренный его авторами - шведскими профессорами Ричардом Леви и Класом Халтлингом, первая леди Елена Зеленская получила во время визита в реабилитационный центр SPINALIS в сентябре прошлого года. Именно тогда она предложила перевести это издание на украинский язык.

"Теперь это первый в Украине справочник о жизни после поражения спинного мозга. Он сочетает практичность - для специалистов и искренность - для людей с такой травмой и их родных", - сказала Елена Зеленская.

Справочник SPINALIS доступен в электронном виде на платформе "Ты как?", а печатные экземпляры будут переданы реабилитационным центрам, организациям, работающим с людьми с поражением спинного мозга, и областным военным администрациям.

"Чтобы не просто предоставить специалистам рабочий инструмент, но и распространять философию, заложенную в справочнике SPINALIS: жить активной жизнью после травмы", - добавила Первая леди.

Во время мероприятия фонд Spinalis и Ривненский областной госпиталь ветеранов войны подписали меморандум о медицинском партнерстве. В общем, между украинскими и зарубежными клиниками уже заключено 50 таких соглашений. Программа международного медицинского партнерства была инициирована во время третьего Саммита первых леди и джентльменов в сентябре 2023 года.

Напомним

Во время визита в Украину Президент Литвы Гитанас Науседа вручил первой леди Елене Зеленской Большой крест ордена Витовта Великого.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоЗдоровье