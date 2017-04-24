Зброю та наркотики виявили в автомобілі на Київщині

"Днями, у Бориспільському районі на автодорозі поблизу села Горобіївка інспектори з дорожнього нагляду зупинили автомобіль "BMW", в якому водій перевозив пістолет та наркотичну речовину. За кермом перебував 31-річний місцевий мешканець. Під час проведення перевірки документів поліцейські виявили невідповідність номерного знака легковика. Крім цього, правоохоронці виявили у водія пістолет "ПМ" та 1 грам амфетаміну", - йдеться у повідомленні.

Зброю та наркотики правоохоронці вилучили у чоловіка та направили на експертизу.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України. Наразі проводяться відповідні перевірки щодо походження автівки. Досудове слідство триває.

Як повідомляв УНН 24 квітня, молодику, який разом зі спільниками викрав людину, повідомлено про підозру.