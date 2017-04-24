Оружие и наркотики обнаружили в автомобиле в Киевской области

"На днях, в Бориспольском районе на автодороге вблизи села Горобеевка инспекторы дорожного надзора остановили автомобиль"BMW", в котором водитель перевозил пистолет и наркотическое вещество. За рулем находился 31-летний местный житель. Во время проведения проверки документов полицейские обнаружили несоответствие номерного знака легковушки. Кроме этого, правоохранители обнаружили у водителя пистолет "ПМ" и 1 грамм амфетамина", - говорится в сообщении.

Оружие и наркотики правоохранители изъяли у мужчины и направили на экспертизу.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Проводятся соответствующие проверки происхождения автомобиля. Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал УНН 24 апреля, парню, который вместе с сообщниками похитил человека, сообщено о подозрении.