Оружие и наркотики обнаружили в автомобиле в Киевской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39501 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102093 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155988 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116273 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116363 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112466 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104209 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107053 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103553 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153451 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Оружие и наркотики обнаружили в автомобиле в Киевской области

Оружие и наркотики обнаружили в автомобиле в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 10180 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Бориспольском районе близ села Горобеевка в автомобиле "BMW" 31-летнего местного жителя обнаружили пистолет "ПМ" и 1 г амфетамина. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

"На днях, в Бориспольском районе на автодороге вблизи села Горобеевка инспекторы дорожного надзора остановили автомобиль"BMW", в котором водитель перевозил пистолет и наркотическое вещество. За рулем находился 31-летний местный житель. Во время проведения проверки документов полицейские обнаружили несоответствие номерного знака легковушки. Кроме этого, правоохранители обнаружили у водителя пистолет "ПМ" и 1 грамм амфетамина", - говорится в сообщении.

Оружие и наркотики правоохранители изъяли у мужчины и направили на экспертизу.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Проводятся соответствующие проверки происхождения автомобиля. Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал УНН 24 апреля, парню, который вместе с сообщниками похитил человека, сообщено о подозрении.

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