Збірні України та Росії зіграли внічию у відборі на чемпіонат Європи з гандболу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Гандбольні збірні України та Росії провели поєдинок першого туру відбору на чемпіонат Європи з чоловічого гандболу, передає кореспондент УНН.
Більшу частину протистояння лідирували росіяни і завершили першу половину на свою користь – 16:13. Під завершення зустрічі рахунок був вирівняний – 27:27 за хвилину до кінця. "Жовто-блакитні" зуміли відзахищатися і був взятий тайм-аут за шість секунд до кінця гри. Однак шести секунд не вистачило нашим землякам для того аби вирвати переможний результат – 27:27.
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Примітно, що баталія відбулася на нейтральному полі, а саме у Мінську на арені "Уручьє".
Зауважимо, що іншими командами у квартеті "3" є збірні Чехії та Фарерських островів.
Крім того додамо, на Євро вийдуть по дві найкращі команди кожної з груп, а також чотири збірні, що посядуть треті місця.
Всього у відбірному турнірі - 8 груп.