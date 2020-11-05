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Збірні України та Росії зіграли внічию у відборі на чемпіонат Європи з гандболу

Київ • УНН

 • 16339 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Гандбольні збірні України та Росії провели поєдинок першого туру відбору на чемпіонат Європи з чоловічого гандболу, передає кореспондент УНН.

Більшу частину протистояння лідирували росіяни і завершили першу половину на свою користь – 16:13. Під завершення зустрічі рахунок був вирівняний – 27:27 за хвилину до кінця. "Жовто-блакитні" зуміли відзахищатися і був взятий тайм-аут за шість секунд до кінця гри. Однак шести секунд не вистачило нашим землякам для того аби вирвати переможний результат – 27:27.

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Примітно, що баталія відбулася на нейтральному полі, а саме у Мінську на арені "Уручьє".

Зауважимо, що іншими командами у квартеті "3" є збірні Чехії та Фарерських островів.

Крім того додамо, на Євро вийдуть по дві найкращі команди кожної з груп, а також чотири збірні, що посядуть треті місця.

Всього у відбірному турнірі - 8 груп.

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