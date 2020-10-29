Український клуб завоював першу перемогу у сезоні гандбольної Ліги чемпіонів

“Мотор” розпочав сезон Ліги чемпіонів з трьох поспіль поразок — українці програли “Барселоні”, “Вешпрему” та “Ольборгу”, трьом лідерам своєї групи. А домашні поєдинки не вдалося провести.

Проте цього українцям вдалося завоювати позитивний результат. У першому таймі “Мотор” мав три очки переваги (17:14), а за підсумком поєдинку ця перевага зменшилася — 32:31 на користь словенців.

Крім того відзначимо, “Мотор” заробив 2 очки в турнірній таблиці і зрівнявся із “Целє” — 6 сходинка, при 2-х матчах у запасі над словенцями. “Загреб” залишається аутсайдером групи В — жодного балу. Також 2 очки у “Нанта” — 5 місце після 4-х проведених ігор.