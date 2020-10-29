Украинский клуб завоевал первую победу в сезоне гандбольной Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В рамках шестого тура Лиги чемпионов с мужского гандбола запорожский "Мотор" в гостях одолел сопротивление словенского ГК "Целе", передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
“Мотор” начал сезон Лиги чемпионов с трех подряд поражений — украинцы проиграли “Барселоне”, “Вешпрему” и “Ольборг”, трем лидерам своей группы. А домашние поединки не удалось провести.
Однако в этот раз украинцам удалось завоевать положительный результат. В первом тайме “Мотор” имел три очка преимущества (17:4), а по итогам поединка это преимущество уменьшилось — 32:31 в пользу словенцев.
Кроме того отметим, “Мотор” заработал 2 очка в турнирной таблице и сравнялся с “Целе” — 6 ступень, при 2-х матчах в запасе над словенцами. “Загреб” остается аутсайдером группы В — ни одного балла. Также 2 очка у “Нанта” — 5 место после 4-х проведенных игр.