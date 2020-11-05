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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 41373 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 63628 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 99194 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 116850 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 94325 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100288 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103340 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Сборные Украины и России сыграли вничью в отборе на чемпионат Европы по гандболу

Сборные Украины и России сыграли вничью в отборе на чемпионат Европы по гандболу

Киев  •  УНН

 • 16338 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Гандбольные сборные Украины и России провели поединок первого тура отбора на чемпионат Европы по мужскому гандболу, передает корреспондент УНН.

Большую часть противостояния лидировали россияне и завершили первую половину в свою пользу - 16:13. Под конец встречи счет был выровнен - 27:27 за минуту до конца. "Желто-голубые" сумели защитится и был взят тайм-аут за шесть секунд до конца игры. Однако шести секунд не хватило нашим землякам для того чтобы вырвать победный результат - 27:27.

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Примечательно, что баталия состоялась на нейтральном поле, а именно в Минске на арене "Уручье".

Отметим, что другими командами в квартете "3" являются сборные Чехии и Фарерских островов.

Кроме того добавим, на Евро выйдут по две лучшие команды каждой из групп, а также четыре сборные, занявшие третьи места.

Всего в отборочном турнире - 8 групп.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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