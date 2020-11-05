Сборные Украины и России сыграли вничью в отборе на чемпионат Европы по гандболу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Гандбольные сборные Украины и России провели поединок первого тура отбора на чемпионат Европы по мужскому гандболу, передает корреспондент УНН.
Большую часть противостояния лидировали россияне и завершили первую половину в свою пользу - 16:13. Под конец встречи счет был выровнен - 27:27 за минуту до конца. "Желто-голубые" сумели защитится и был взят тайм-аут за шесть секунд до конца игры. Однако шести секунд не хватило нашим землякам для того чтобы вырвать победный результат - 27:27.
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Примечательно, что баталия состоялась на нейтральном поле, а именно в Минске на арене "Уручье".
Отметим, что другими командами в квартете "3" являются сборные Чехии и Фарерских островов.
Кроме того добавим, на Евро выйдут по две лучшие команды каждой из групп, а также четыре сборные, занявшие третьи места.
Всего в отборочном турнире - 8 групп.