Збірна України оформила найкращий виступ за останні роки в естафеті КС з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У шведському місті Остерсунд відбулася естафетна чоловіча гонка першого етапу Кубку світу з біатлону, повідомляє УНН.
Українська команда у складі Артема Тищенка, Артема Прими, Руслана Ткаленко і Дмитра Підручного прийшла до фінішу на шостому рядку із відставанням а 2:32,7 хв від переможців — Норвегії (0+9). Крім того, українці та норвежці продемонстрували однаковий результат на стрільбі — 0 штрафних кіл при 9 використаних запасних патронах.
Срібний комплект медалей дістався французькій команді (1+7) +32,3 с. “Бронза” в активі Італії (0+8) +1:27,1 хв.
Примітно, що востаннє “жовто-блакитна” чоловіча збірна потрапляла до топ-6 естафети Кубку світу в Хохфільцені ще у грудні 2017 року.