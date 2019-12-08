Збірна України оформила найкращий виступ за останні роки в естафеті КС з біатлону

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. У шведському місті Остерсунд відбулася естафетна чоловіча гонка першого етапу Кубку світу з біатлону, повідомляє УНН.

Українська команда у складі Артема Тищенка, Артема Прими, Руслана Ткаленко і Дмитра Підручного прийшла до фінішу на шостому рядку із відставанням а 2:32,7 хв від переможців — Норвегії (0+9). Крім того, українці та норвежці продемонстрували однаковий результат на стрільбі — 0 штрафних кіл при 9 використаних запасних патронах.

Срібний комплект медалей дістався французькій команді (1+7) +32,3 с. “Бронза” в активі Італії (0+8) +1:27,1 хв.

Примітно, що востаннє “жовто-блакитна” чоловіча збірна потрапляла до топ-6 естафети Кубку світу в Хохфільцені ще у грудні 2017 року.

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