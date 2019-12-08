Сборная Украины оформила лучшее выступление за последние годы в эстафете КМ по биатлону

Украинская команда в составе Артема Тищенко, Артема Примы, Руслана Ткаленко и Дмитрия Подручного пришла к финишу на шестой строчке с отставанием а 2:32,7 мин от победителей — Норвегии (0+9). Кроме того, украинцы и норвежцы продемонстрировали одинаковый результат на стрельбе — 0 штрафных кругов при 9 использованных запасных патронах.

Серебряный комплект медалей достался французской команде (1+7) +32,3 с. “Бронза” в активе Италии (0+8) +1:27,1 мин.

Примечательно, что в последний раз “желто-голубая” мужская сборная попадала в топ-6 эстафеты Кубка мира в Хохфильцене еще в декабре 2017 года.