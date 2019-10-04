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Збірна Португалії оголосила заявку на матч відбору Євро-2020 з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Головний тренер збірної Португалії, яка є суперницею української національної команди у відборі до Євро-2020 - Фернанду Сантуш, оголосив список футболістів на жовтневі поєдинки чинних чемпіонів континенту. Про це інформує УАФ, передає УНН.

Збірна Португалії оголосила заявку на матч відбору Євро-2020 з Україною

Склад збірної Португалії:

Воротарі: Бету ("Гезтепе", Туреччина), Жозе Са ("Олімпіакос", Греція), Руй Патрісіу ("Вулверхемптон", Англія).

Захисники: Рікарду Перейра ("Лестер", Англія), Нельсон Семеду ("Барселона", Іспанія), Жозе Фонте ("Лілль", Франція), Пепе ("Порту"), Рубен Діаш ("Бенфіка"), Рубен Семеду ("Олімпіакос", Греція), Рафаель Геррейро ("Боруссія" Д, Німеччина), Маріо Руй ("Наполі", Італія).

Півзахисники: Данілу Перейра ("Порту"), Рубен Невеш, Жоао Моутіньо (обидва — "Вулверхемптон", Англія), Вільям Карвалью ("Бетіс", Іспанія), Бруно Фернандеш ("Спортинг"), Жоау Маріу ("Локомотив", Росія), Піцці ("Бенфіка").

Нападники: Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті", Англія), Брума ("ПСВ", Нідерланди), Гонсалу Гедеш ("Валенсія", Іспанія), Рафа Сілва ("Бенфіка"), Андре Сілва ("Айнтрахт", Німеччина), Кріштіану Роналду ("Ювентус", Італія), Жоау Феліш ("Атлетіко", Іспанія).

Відзначимо, що 11 жовтня португальці в Лісабоні прийматимуть Люксембург, а 14-го числа в Києві на НСК "Олімпійський" зустрінуться зі збірною України.

Крім того додамо, наразі в групі В Португалія займає друге місце (8 очок) позаду збірної України (13).

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