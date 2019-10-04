Сборная Португалии объявила заявку на матч отбора Евро-2020 с Украиной

Состав сборной Португалии:

Вратари: Бету ("Гезтепе", Турция), Жозе Са ("Олимпиакос", Греция), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон", Англия).

Защитники: Рикарду Перейра ("Лестер", Англия), Нельсон Семеду ("Барселона", Испания), Жозе Фонте ("Лилль", Франция), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Рубен Семеду ("Олимпиакос", Греция), Рафаэль Геррейро ("Боруссия" Д, Германия), Марио Руй ( "Наполи", Италия).

Полузащитники: Данило Перейра ("Порту"), Рубен Невеш, Жоао Моутиньо (оба - "Вулверхэмптон", Англия), Уильям Карвалью ("Бетис", Испания), Бруно Фернандес ("Спортинг"), Жоау Мариу ("Локомотив", Россия), Пицци ("Бенфика").

Нападающие: Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Брума ("ПСВ", Нидерланды), Гонсалу Гедеш ("Валенсия", Испания), Рафа Силва ("Бенфика"), Андре Силва ("Айнтрахт", Германия), Криштиану Роналду ("Ювентус", Италия), Жоау Фелиш ("Атлетико", Испания).

Отметим, что 11 октября португальцы в Лиссабоне принимать Люксембург, а 14-го числа в Киеве на НСК "Олимпийский" встретятся со сборной Украины.

Кроме того добавим, сейчас в группе В Португалия занимает второе место (8 очков) позади сборной Украины (13).