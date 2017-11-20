Завтра в Україні очікується дощ з мокрим снігом

"У східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях дощ, місцями з мокрим снігом, вдень на Донеччині та Луганщині сильні опади, у західних та північних областях місцями невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів", - йдеться в повідомленні.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, у південній та східній частині від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; на високогір'ї Карпат протягом доби 2-7° морозу.