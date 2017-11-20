Завтра в Украине ожидается дождь с мокрым снегом

"В восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях дождь, местами с мокрым снегом, днем ​​в Донецкой и Луганской сильные осадки, в западных и северных областях местами небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в южной и восточной части от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​0-5° тепла; на высокогорье Карпат на протяжении суток 2-7° мороза.