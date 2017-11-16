Завтра на заході України очікується дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Завтра, 17 листопада в Україні на заході країни вдень місцями невеликий дощ, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
"Мінлива хмарність. Без опадів, лише на заході країни вдень місцями невеликий дощ", - йдеться в повідомленні.
Вночі та вранці подекуди туман.
Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на крайньому півдні країни 3-8° тепла; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 8-11°.