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Завтра Апеляційний суд Луганщини визначить, де розглядатиметься справа О.Єфремова

Завтра Апеляційний суд Луганщини визначить, де розглядатиметься справа О.Єфремова

Київ • УНН

 • 8396 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Апеляційний суд Луганської області 6 січня визначить територіальну підсудність кримінального провадження за обвинуваченням у держзраді екс-керівника Партії регіонів Олександра Єфремова. Про це розповів журналістам адвокат О.Єфремова Євген Солодко, передає кореспондент УНН.

"Мені зателефонували з Апеляційного суду Луганської області і повідомили, що завтра об 11 годині буде розглядатися питання визначення підсудності, який районний суд Луганської області буде розглядати справу Єфремова", - сказав адвокат.

Є.Солодко зазначив, що захист направив до цього суду телеграму про те, щоб було перенесено слухання, оскільки адвокатам О.Єфремова тільки щойно стало відомо про засідання.

Захисник додав, що Апеляційний суд Луганської області тепер розміщується у Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, 4 січня Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, ГПУ спрямувало до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо О.Єфремова про вчинення ним низки злочинів. Серед іншого, екс-керівнику Партії регіонів інкримінують державну зраду, сприяння створенню “ЛНР” тощо.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України 9 грудня 2016 року завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-глави Партії регіонів Олександра Єфремова.

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