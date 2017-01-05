Завтра Апелляционный суд Луганской области определит, где будут рассматриваться дело А.Ефремова
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Апелляционный суд Луганской области 6 января определит территориальную подсудность уголовного производства по обвинению в госизмене экс-руководителя Партии регионов Александра Ефремова. Об этом рассказал журналистам адвокат А.Ефремова Евгений Солодко, передает корреспондент УНН.
"Мне позвонили из Апелляционного суда Луганской области и сообщили, что завтра в 11:00 будет рассматриваться вопрос определения подсудности, какой районный суд Луганской области будет рассматривать дело Ефремова", - сказал адвокат.
Е.Солодко отметил, что защита направила в этот суд телеграмму о том, чтобы было перенесено слушание, поскольку адвокатам Ефремова только только стало известно о заседании.
Защитник добавил, что Апелляционный суд Луганской области теперь размещается в Северодонецке.
Напомним, 4 января Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, ГПУ направило в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении А.Ефремова о совершении им ряда преступлений. Среди прочего, экс-руководителю Партии регионов инкриминируют государственную измену, содействие созданию "ЛНР" и другие.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины 9 декабря 2016 года завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-главы Партии регионов Александра Ефремова.