Заворушення в Києві: організатори отримали авансом понад 1 млн грн

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"Організатор спільно зі своїми помічниками підшукував українців, які за гроші готові були допомогти в організації та проведення цих акцій. Перша така акція мала відбутися сьогодні", - сказав Клименко.

Клименко розповів, скільки хотіли заплатити за участь в заворушеннях та зазначив, що планувалася зібрати понад 3 500 осіб для масовки.

"Учасники акції, масовка - від 800 грн на кожного, так звані "тітушки" - від 1200 грн і більш радикальні акції такі, як запалювання шин - 2500 дол. Додатково навіть виділили касу на штрафи. Вони розуміли, що частину громадян, які будуть приймати участь в цих заходах правоохоронці будуть затримувати. Відповідно будуть складені протоколи і доведеться платити штрафи", - розповів Клименко.

За його словами, на це теж було передбачено кошти.

"Всього на організацію провокаційного заходу учасники групи отримали, це тільки аванс і те, що ми чітко можемо говорити, більше одного мільйона грн. Ми розуміємо в яких банках вони отримували готівку і наразі визначаємо шляхи надходження цих коштів на відповідні рахунки", - сказав Клименко.

Він додав, що загалом для цього мітингу було придбано 200 фаєрів, 200 димових шашок, підготовлено 20 шин, 10 вогнегасників, 2 тис. листівок, понад 300 прапорів, 12 радіостанцій, бутафорська кров, медичні жилети, банери.

Додамо

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначив, що сьогоднішня акція біля Офісу президента мала бути лише першою.

"Це була лише перша акція запланована з цілого ряду, і це чітко зафіксовано в межах кримінально-процесуального кодексу на відео та аудіо носіях. Акції планувалися в центрі України, зокрема це була Чернігівська, Полтавська, Сумська, Черкаська області", - додав Монастирський.

Що було раніше

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що в Україні попередили заворушення, під час яких тисячі “тітушок” мали влаштувати бійки з правоохоронцями в центрі Києва та областях — з постраждалими, підпаленими шинами.

Поліція затримала групу осіб, які планували масові заворушення на території України. Подробиці правоохоронці планують розкрити завтра, 1 лютого.

Контекст

26 листопада 2021 року під час спілкування із українськими журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні 1-2 грудня за участю "представників Росії". Кремль заперечив слова Зеленського щодо участі Росії у можливому держперевороті в Україні.

У грудні 2021 року Зеленський прокоментував ситуацію із державним переворотом, заявивши, що ті, хто його готували, не змінили плани.



