Заволодіння 20 млн доларів "Ощадбанку": екснардепу повідомили про підозру за 6 статтями
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У справі щодо незаконного заволодіння 20 мільйонами доларів "Ощадбанку" оголошено про підозру за шістьма статтями Кримінального кодексу України народному депутату 8 скликання. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.
Сьогодні прокурорами САП погоджено повідомлення про підозру колишньому народному депутату України у вчиненні низки особливо тяжких корупційних злочинів. Цього ж дня за дорученням прокурорів, детективами НАБУ повідомлено про підозру ексдепутату за шістьма статтями КК України.
Як уточнили у пресслужбі відомства, досудовим розслідуванням зібрано докази, які дають достатні підстави вважати, що колишній народний депутат як бенефіціар групи компаній "Креатив" наприкінці 2013 – початку 2014 років організував заволодіння коштами державного банку АТ "Ощадбанк" у сумі 20 млн доларів США, залучивши до таких дій інших осіб, у тому числі службовців банківської установи.
Так, за даними слідства, нардеп зі спільниками отримали значні кошти під виглядом кредиту, не надавши банку достатнього забезпечення.
Указані кошти після їх отримання на рахунок однієї з компаній групи "Креатив" відразу були легалізовані шляхом перерахування на рахунки іноземних компаній (у тому числі офшорних юрисдикцій) начебто на виконання контрактів з поставки тропічної олії. Надалі, за даними слідства, компаніями офшорних юрисдикцій за рахунок отриманих як кредит коштів АТ "Ощадбанк" придбано активи в Одесі та на Чорноморському узбережжі, після чого їх корпоративні права були передані дітям екснардепа.
Близько року тому Верховна Рада України не підтримала подання Генерального прокурора України про надання згоди на притягнення цього народного депутата України до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, у липні поточного року тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко змінив підслідність у цьому кримінальному провадженні за слідчими Головного слідчого управління Національною поліції України. Раніше досудове розслідування у цій справі здійснювали НАБУ і САП.